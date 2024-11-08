Трамп рассказал, что после выборов не говорил с Путиным, но уже общался с Зеленским

„Очень приятные звонки, очень уважительные в обоих направлениях“, — сказал Трамп, описывая разговоры, добавив, что Харрис говорила о передаче власти и сказала, что хотела бы, чтобы она прошла как можно более гладко.

Байден и Харрис позвонили ему в среду, чтобы поздравить с победой.

В интервью Трамп также рассказал о своих телефонных разговорах с президентом Джо Байденом и его соперницей на выборах, вице-президентом Камалой Харрис.

Он сообщил, что с утра среды поговорил „вероятно, с 70 мировыми лидерами“, в том числе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Общение с ним он назвал „очень хорошей беседой“.

„Я думаю, мы поговорим“, — сказал он об общении с Путиным. Подробности разговора с Зеленским он не раскрыл.

„С чем я, конечно, согласен“, — добавил Трамп.

По его словам, в разговоре с Байденом они договорились „очень скоро“ пообедать вместе.

В четверг Владимир Путин дал первый комментарий по поводу победы Трампа на выборах и поздравил его.

„Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике“, — заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба „Валдай“.

Путин также напомнил о заявлениях Трампа о готовности „способствовать завершению украинского кризиса“.