2025.05.05 09:14

Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас"

 
Deutsche Welle
Alcatraz
Alcatraz
ФОТО: REX/Stock Connection | Vida Press

Президент США заявил, что в восстановленной тюрьме строго режима в Калифорнии будут содержаться „самые безжалостные и жестокие преступники Америки“, и что это „станет символом закона, порядка и справедливости“.

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 5 мая, распорядился вновь открыть тюрьму „Алькатрас“ в Калифорнии, работа которой была прекращена в 1963 году.

„Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах, - написал глава Белого дома на платформе Truth Social. - Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму „Алькатрас“ для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки“.

„Мы больше не будем заложниками преступников, бандитов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять нам выдворить преступников, приехавших в нашу страну нелегально. Возобновление работы „Алькатраса“ станет символом закона, порядка и справедливости“, - добавил Дональд Трамп.

Самая суровая тюрьма в Америке

Бывшая федеральная тюрьма строгого режима „Алькатрас“ располагается на острове в заливе Сан-Франциско. Она была построена на месте старого форта в 1912 году и первоначально использовалась как военная тюрьма, однако в 1936 году была передана в ведомство Министерства юстиции, перестроена и стала еще более надежной. В „Скалу“, как ее стали называть, направляли самых опасных преступников: в частности, здесь сидел знаменитый гангстер Аль Капоне.

„Алькатрас“ считался самой суровой тюрьмой в США, бывшие заключенные неоднократно сообщали о жестокости тюремной охраны и бесчеловечных условиях, в которых они содержались. За годы работы тюрьмы из „Скалы“ было совершено 14 попыток побега, и ни один не увенчался успехом.

В 1963 году тюрьма была закрыта. С тех пор в ней работал музей, пользовавшийся популярностью у туристов.

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