Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас"

Самая суровая тюрьма в Америке

Бывшая федеральная тюрьма строгого режима „Алькатрас“ располагается на острове в заливе Сан-Франциско . Она была построена на месте старого форта в 1912 году и первоначально использовалась как военная тюрьма, однако в 1936 году была передана в ведомство Министерства юстиции, перестроена и стала еще более надежной. В „Скалу“, как ее стали называть, направляли самых опасных преступников: в частности, здесь сидел знаменитый гангстер Аль Капоне.