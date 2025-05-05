Трамп распорядился вновь открыть тюрьму "Алькатрас"

Президент США Дональд Трамп в ночь на понедельник, 5 мая, распорядился вновь открыть тюрьму „Алькатрас“ в Калифорнии, работа которой была прекращена в 1963 году.
„Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые сеют зло, кровопролитие и хаос на наших улицах, - написал глава Белого дома на платформе Truth Social. - Именно поэтому сегодня я поручаю Бюро тюрем совместно с Министерством юстиции, ФБР и Министерством внутренней безопасности вновь открыть значительно расширенную и перестроенную тюрьму „Алькатрас“ для содержания самых безжалостных и жестоких преступников Америки“.
„Мы больше не будем заложниками преступников, бандитов и судей, которые боятся выполнять свою работу и позволять нам выдворить преступников, приехавших в нашу страну нелегально. Возобновление работы „Алькатраса“ станет символом закона, порядка и справедливости“, - добавил Дональд Трамп.
Самая суровая тюрьма в Америке
Бывшая федеральная тюрьма строгого режима „Алькатрас“ располагается на острове в заливе Сан-Франциско. Она была построена на месте старого форта в 1912 году и первоначально использовалась как военная тюрьма, однако в 1936 году была передана в ведомство Министерства юстиции, перестроена и стала еще более надежной. В „Скалу“, как ее стали называть, направляли самых опасных преступников: в частности, здесь сидел знаменитый гангстер Аль Капоне.
„Алькатрас“ считался самой суровой тюрьмой в США, бывшие заключенные неоднократно сообщали о жестокости тюремной охраны и бесчеловечных условиях, в которых они содержались. За годы работы тюрьмы из „Скалы“ было совершено 14 попыток побега, и ни один не увенчался успехом.
В 1963 году тюрьма была закрыта. С тех пор в ней работал музей, пользовавшийся популярностью у туристов.