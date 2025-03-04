Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине

„Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет больше терпеть этого! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, это не лучшее заявление в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?“ - написал Трамп.