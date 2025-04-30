Трамп расхвалил итоги первых ста дней своего второго срока

Первые сто дней, прошедшие после начала второго президентского срока республиканца Дональда Трампа, стали „самыми успешными для какой-либо администрации в истории США“. Такое заявление сделал сам Трамп, выступая вечером во вторник, 29 апреля, с речью в городе Уоррен, расположенном к северу от Детройта, в штате Мичиган.
Трамп об автомобильной промышленности и налогах
Тема автомобилестроительной промышленности занимала в этом выступлении важное место. По словам Трампа, в США эту сферу ждет процветание благодаря его политике в сфере налогов и таможенных сборов.
Ранее глава государства подписал указ о налоговых послаблениях для автопроизводителей, напоминает агентство AFP. Как подчеркнул Дональда Трамп, благодаря налоговым послаблениям предприятия со всего мира будут открывать свои заводы в США. Так, производящие свою продукцию в США компании смогут в течение первых двух лет пользоваться сниженными наценками на импорт деталей. Кроме того, автопроизводители будут платить только один вид таможенных пошлин в США: либо 25-процентную пошлину на автомобили, собранные за рубежом, либо 25-процентные пошлины на сталь или алюминий, уточняет агентство.
Выступая перед своими сторонниками в Уоррене, Трамп пообещал, что в ближайшие недели и месяцы его администрация представит „крупнейшее в американской истории понижение налогов“. Америку ждет „золотой век“ - с низкими потребительскими ценами, более высокими зарплатами и „лучшей экономикой в мировой истории“, добавил Трамп.
Трамп о своих достижениях
К своим успехам на посту 47-го президента США Трамп, кроме прочего, причислил снижение инфляции, борьбу с „нелегальной миграцией“, а также противостояние так называемой „идеологии воукизма“. В то же время своих политических противников из лагеря демократов Дональд Трамп назвал „безумцами“ и „преступниками“.
В частности, своего предшественника на посту президента США, демократа Джо Байдена он описал как „сумасшедшего“, дряхлого старика и задался вопросом, как тот вообще смог стать президентом.
Критично Трамп отозвался также о „леворадикальных судьях“, которые якобы пытаются помешать ему проводить свою политику, и о „предвзятых СМИ“.
Говоря о миграции, Трамп заявил, что „удаление захватчиков“ - это не просто его предвыборное обещание. „Это мой священный долг как главнокомандующего. Я обязан спасти нашу страну“, - подчеркнул он.
Трамп об опросах общественного мнения
Судя по недавним опросам общественного мнения, обнародованным американскими СМИ, политику Дональда Трампа на посту главы американского государства на данный момент одобряют лишь около 40% граждан США. Сам Трамп называет эти опросы „фейками“ и утверждает, что пользуется поддержкой 60% населения.
Как отмечают мировые агентства, речь Трампа в Уоррене его сторонники встретили шквалом одобрения.