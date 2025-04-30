Трамп расхвалил итоги первых ста дней своего второго срока

Первые сто дней, прошедшие после начала второго президентского срока республиканца Дональда Трампа , стали „самыми успешными для какой-либо администрации в истории США“. Такое заявление сделал сам Трамп, выступая вечером во вторник, 29 апреля, с речью в городе Уоррен, расположенном к северу от Детройта, в штате Мичиган.

Трамп об автомобильной промышленности и налогах

Тема автомобилестроительной промышленности занимала в этом выступлении важное место. По словам Трампа, в США эту сферу ждет процветание благодаря его политике в сфере налогов и таможенных сборов .