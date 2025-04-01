Трамп: Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин выполнит „свою часть сделки“ о прекращении огня в Украине. „Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. <...> Я думаю, что он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, что теперь он выполнит свою часть сделки“, - заявил он в ходе общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 31 марта.
При этом Трамп указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию: „Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (Владимира Путина. - Ред.) нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой“.
Кроме того, американский лидер прокомментировал сделку с Киевом о добыче полезных ископаемых, в попытке сорвать которую он накануне обвинил президента Украины Владимира Зеленского. „Я еще не говорил с ними (с Украиной. - Ред.), но через вас (журналистов. - Ред.) услышал, что они теперь говорят: „Ну, я пойду на эту сделку, только если мы вступим в НАТО или что-то в этом роде“. Ну, во-первых, это никогда не обсуждалось. <...> Задолго до Путина они (Россия. - Ред.) сказали, что вы не пойдете в НАТО“, - сказал он.
Накануне Трамп пригрозил Путину вторичными пошлинами на российскую нефть, а Зеленскому - проблемами
В интервью, о котором рассказала журналистка телеканала NBC News в воскресенье, 30 марта, Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на всю российскую нефть, если ему покажется, что Москва препятствует прекращению огня в Украине. „Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития в Украине, и если я буду считать, что это вина России - а это может быть и не так - но если я посчитаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России“, - приводит его слова телеканал.
Он заявил, что пошлины в 25-50% могут быть введены в любой момент и вступят в силу в течение месяца, если соглашение о прекращении огня не будет заключено. „Это будет означать, что если вы покупаете нефть из России, вы не сможете вести бизнес в США“, - пояснил Трамп.
Он также рассказал, что был „очень зол“ и „взбешен“, когда Владимир Путин поставил под сомнение легитимность своего украинского коллеги Владимира Зеленского. При этом Трамп отметил, что, несмотря на его недовольство в связи с ситуацией в Украине, у него „очень хорошие отношения“ с российским президентом и „гнев быстро рассеется“, если тот „поступит правильно“.
В тот же день в ходе общения с прессой Трамп обвинил Владимира Зеленского в намерении выйти из сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом. „Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы“, - приводит его слова агентство Reuters.
Президент США добавил, что Зеленский „хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает“.