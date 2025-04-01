Трамп: Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин выполнит „свою часть сделки“ о прекращении огня в Украине. „Я хочу убедиться, что он доведет дело до конца. <...> Я думаю, что он выполнит то, что сказал мне, и я думаю, что теперь он выполнит свою часть сделки“, - заявил он в ходе общения с журналистами в Белом доме в понедельник, 31 марта.

При этом Трамп указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию: „Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (Владимира Путина. - Ред.) нефть. Но я думаю, это то, что я бы сделал, если бы считал, что он не справляется с работой“.