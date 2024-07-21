Трамп провел первый предвыборный митинг после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп , вновь участвующий в борьбе за высший государственный пост, провел первый предвыборный митинг после покушения. „На прошлой неделе я схлопотал пулю за демократию“, - заявил политик перед несколькими тысячами зрителей в субботу, 20 июля, в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган.

Представитель Республиканской партии, который двумя днями ранее стал официальным кандидатом на пост президента от этой политической силы, высмеял своих конкурентов в лице Демократической партии и назвал ее „врагом демократии“. „Они даже понятия не имеют, что у них за кандидат“, - заявил Трамп, имея в виду действующего главу государства Джозефа Байдена. В последние недели среди демократов растут призывы к Байдену прекратить предвыборную кампанию из-за преклонного возраста и возможных проблем со здоровьем.