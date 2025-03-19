Трамп против Ирана и хуситов. Обернется ли эскалация на Ближнем Востоке нефтяным кризисом?

„Трамп предупредил, что контратаки хуситов будут рассматриваться как атаки со стороны Ирана, и что Иран будет нести ответственность. Для судоходства это означает повышенный риск эскалации, которая может затронуть и Ормузский пролив“, — пишет специалист по морским перевозкам Ларс Йенсен.

А вот эскалация противостояния с Ираном под предлогом борьбы с хуситами угрожает новым энергетическим кризисом, если затронет Ормузский пролив, через который из Персидского залива поставляется 20% всей нефти и газа на мировой рынок.

Однако эксперты не верят в успех бомбардировок Трампа, указывая на прошлый опыт, и удивляются неожиданному порыву президента США отправить армию на защиту свободной торговли в момент, когда Трамп угрожает придушить ее тарифной войной со всем миром.

Возобновление свободного судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал — благородная задача, решение которой принесло бы некоторое облегчение мировой экономике.

Эксперты надеются, что Трамп постарается не доводить до нового мирового энергетического кризиса, поскольку въехал в Белый дом с обещанием сбить цены на нефть и бензин . Если его предшественник Джо Байден угрожал Ирану ударами по нефтяным объектам, то Трамп об этом не заикался.

„Трамп напрямую угрожает бомбить Иран, а цены на нефть едва сдвинулись с места. Похоже, рынок уже свыкся с хуситской драмой“, — пишет Грегори Брю, ведущий аналитик Eurasia Group по энергетике и Ирану.

Пока что аналитики и финансовые рынки считают такую вероятность низкой — цены на нефть за время последней эскалации подросли на пару долларов, но в среду уже опустились ниже 70 долларов за баррель.

Администрация Трампа лишь слегка ужесточила нефтяные санкции против Ирана: под них попал один министр и несколько танкеров. На объемах добычи нефти это не сказалось.

„Несмотря на американское давление на Иран и удары по хуситам, никакого заметного усиления санкций США против иранской нефти мы пока не наблюдаем“, — отмечает Грегори Брю.

Однако если кризис выйдет из-под контроля, нефтяная инфраструктура на Ближнем Востоке может пострадать от ответных действий Ирана и хуситов. Шиитская группировка настроена решительно и отстреливается — пока что по американским военным кораблям у берегов Йемена.