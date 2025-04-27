Трамп против доллара. Каким будет очередной закат главной мировой валюты?

США — гигантская экономика (25% мировой), и она растет быстрее других развитых стран. Американцы доказали умение зарабатывать, изобретать, привлекать таланты со всего мира. Поэтому им с удовольствием дают в долг, для чего иностранцы обменивают на доллары свою валюту, товары или услуги — и вкладывают их обратно в американские активы.

В США верховенство закона, гарантирующее неприкосновенность частной собственности, защиту от произвола и предсказуемое правовое поле для бизнеса.

В США развитые институты — от финансового регулирования и надзора до лидирующей роли США в международных организациях вроде МВФ.

В США свободное движение капитала — никаких ограничений на обмен доллара и куплю-продажу финансовых активов иностранцами нет.

В США самый глубокий финансовый рынок — на нем легко и недорого занимать в долларах, что все и делают.

В США независимый центробанк, а значит — стабильная, предсказуемая и разумная денежно-кредитная политика без вмешательства политиков.

Долларовые облигации — самый ликвидный актив в мире. Ежедневные обороты торгов ими — около 1 трлн долларов, и это только вершина айсберга. Другими словами, их столько, что даже в кризис цены держатся, а не обрушаются, сколько бы ни продавали инвесторы. Поэтому нет лучшего инструмента для гарантированного возврата вложенного в случае панической распродажи на рынке.

Доллар — главная валюта расчетов в мире. Цены на крупнейших товарных биржах устанавливаются в долларах. Безналичный доллар доступен во всем мире практически в неограниченных количествах через своп-линии с ФРС. А наличный доллар популярнее других валют: почти половина всех долларов в обращении за границей, а в некоторых странах он вообще заменяет собственную валюту во внутренних расчетах.

Торговля. Америка активно торгует со всеми. Ее рынок — богатый и привлекательный, а сама она — крупнейший в мире производитель нефти и газа, экспортер технологий и продовольствия. Всем, кто торгует с Америкой, нужны доллары.