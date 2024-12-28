Трамп просит отложить закон об ограничении TikTok в США

В тот же период времени компания подала ходатайство в Верховный суд США о приостановке действия закона, вынуждающего ее продать свой бизнес. Сам Трамп, активно поддерживавший идею запрета TikTok во время своего первого президентского срока, теперь смягчил риторику в отношении платформы. Так, во время своей пресс-конференции 16 декабря он заявил, что решения насчет блокировки соцсети он пока не принял. „...я победил среди молодых избирателей с отрывом 34 очка. Говорят, в этом есть какая-то заслуга и TikTok“, - приводят его слова журналисты.