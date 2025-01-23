Трамп призвал Путина положить конец войне в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп открыто призвал президента РФ Владимира Путина остановить войну против Украины. „Я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!“ - написал Трамп в среду, 22 января, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
В случае отказа Путина в заключении „сделки“ американский президент пригрозил ему „высокими налогами, пошлинами и санкциями „на все российские товары“ со стороны США, а также других стран, солидарных с такими мерами. „Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем - и легкий путь всегда лучше. Пришло время „заключить сделку““, - резюмировал Трамп.
„Я люблю русский народ“
Трамп заявил также, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, и что он не хочет навредить России и любит „русский народ“. „Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней“, - выразил он свое видение мировой истории. Официальные данные о числе жертв войны со стороны Советского Союза - до 27 миллионов жертв, которые, помимо россиян, включали и представителей всех других республик, входящих в тогдашний СССР.
Официальных реакций на призыв Дональда Трампа от Кремля и лично президента РФ на момент публикации не было. Пользователи различных платформ, опубликовавших этот пост Трампа, выразили мнение, что Путин не сможет дать ему ответ, поскольку не является пользователем соцсетей. Однако, по словам источников издания The Moscow Times, близких к МИД РФ, первые контакты администрации Трампа с Кремлем уже состоялись. Сам Трамп 22 января заявил, что собирается „довольно скоро“ поговорить с Путиным.
Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней
Президент США поручил своему спецпредставителю по вопросам Украины и России, генералу в отставке Киту Келлогу добиться завершения войны России против Украины в течение 100 дней, писала 22 января газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отмечают, что заключение сделки с Путиным окажется гораздо более трудным делом, чем думал Трамп, когда в ходе избирательной кампании обещал закончить войну в Украине за 24 часа после своего возвращения в Белый дом.
Ранее новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны России против Украины будет „официальной политикой“ США в президентство Дональда Трампа. „Это тупик затяжного кровавого конфликта, который невероятно разрушителен - я бы поспорил, для кого, для России или для Украины, но Украина платит большую цену. Мы хотим сделать все возможное, чтобы прекратить этот конфликт“, - сказал Рубио в программе CBS Mornings. По его словам, администрация Трампа намерена закончить войну не на три-четыре года, а обеспечить стабильный мир на долгий срок.
После инаугурации Трампа Путин и Си подтвердили партнерство
Уже на следующий день после инаугурации Дональда Трампа лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин подтвердили тесное партнерство. В ходе разговора по видеосвязи в 21 января Путин заявил о „важной, стабилизирующей роли“ российско-китайского сотрудничества в международных вопросах и охарактеризовал китайского коллегу как „надежного партнера“, сообщил китайский государственный телеканал CCTV.
В свою очередь председатель КНР назвал Путина своим „лучшим другом“ и заявил о „новых высотах“, которых должны достичь в текущем году отношения с Москвой. „Обе стороны должны и дальше углублять стратегическую координацию, решительно поддерживать друг друга и защищать законные интересы обеих стран“, - сказал Си Цзиньпин.
В своей инаугурационной речи Трамп также пригрозил Китаю высокими штрафными пошлинами, а также предупредил РФ о „больших неприятностях“ в случае, если не будет найдено решение для окончания войны в Украине.