„Я люблю русский народ“

Трамп заявил также, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, и что он не хочет навредить России и любит „русский народ“. „Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней“, - выразил он свое видение мировой истории. Официальные данные о числе жертв войны со стороны Советского Союза - до 27 миллионов жертв, которые, помимо россиян, включали и представителей всех других республик, входящих в тогдашний СССР.