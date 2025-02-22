Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться

Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, заявил журналистам в Белом доме в пятницу, 21 февраля, президент США Дональд Трамп. „Я считаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. Знаете, почему? Потому что мы хотим остановить убийство миллионов людей“, - сказал Трамп. Ранее в тот же день он же в интервью Fox News Radio заявил, что не видит необходимости в участии Зеленского в переговорах о прекращении войны России против Украины. Вместе с тем американский лидер подчеркнул, что продолжает диалог с обеими сторонами.