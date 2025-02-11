Трамп пригрозил ХАМАС "адом" за отказ вернуть заложников

Нетаньяху одобрил инициативу Трампа, назвав ее „революционной“. В свою очередь сами палестинцы, ряд арабских стран и западные партнеры США раскритиковали республиканца, обвинив его в нарушении международного права .

Несмотря на критику, 10 февраля Дональд Трамп подтвердил свое намерение купить сектор Газа. „Что касается его восстановления, мы можем отдать его другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они застроили часть его территории; другие люди смогут сделать это под нашей эгидой“, - заявил Трамп. Он пригрозил „теоретической“ приостановкой помощи союзникам США - Иордании и Египту, если те откажутся принять палестинцев в рамках его спорного плана по Газе.