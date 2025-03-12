Трамп: представители США прямо сейчас направляются в Россию для обсуждения Украины

Он также добавил, что США „получили несколько позитивных сигналов о прекращении огня“.

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент США заявил, что если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены „разрушительные“ санкции.

„Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом смысле“, — сказал Трамп.

„Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира“, — сказал Трамп, добавив, что эти „финансовые меры“ могут быть „разрушительными“ для Москвы.

„Мы близки к тому, чтобы что-то сделать [по Украине]“, — сказал Трамп журналистам.

По словам Трампа, некогда „трудная“ украинская сторона изменила свое мышление.