Трамп: представители США прямо сейчас направляются в Россию для обсуждения Украины

Он также добавил, что США „получили несколько позитивных сигналов о прекращении огня“.
Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, президент США заявил, что если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены „разрушительные“ санкции.
„Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом смысле“, — сказал Трамп.
„Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира“, — сказал Трамп, добавив, что эти „финансовые меры“ могут быть „разрушительными“ для Москвы.
„Мы близки к тому, чтобы что-то сделать [по Украине]“, — сказал Трамп журналистам.
По словам Трампа, некогда „трудная“ украинская сторона изменила свое мышление.
„У меня был человек [Зеленский], который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим“, — сказал Трамп.
По словам корреспондента Би-би-си в Белом доме, президент США отказался оценить вероятность заключения соглашения, но сказал, что, по его мнению, „оно имеет смысл для России“.