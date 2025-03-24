Трамп потребовал убрать свой портрет из капитолия Колорадо

Дональд Трамп раскритиковал свой портрет кисти художницы Сары Бордман, который висит в галерее президентов США в капитолии штата Колорадо. „Никто не любит фото или картины, на которых он получился плохо, но та, что выставлена губернатором в капитолии Колорадо вместе со всеми другими президентами, намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел“, - написал республиканец в понедельник, 24 марта, в соцсети TruthSocial.