Трамп потребовал убрать свой портрет из капитолия Колорадо

Дональд Трамп раскритиковал свой портрет кисти художницы Сары Бордман, который висит в галерее президентов США в капитолии штата Колорадо. „Никто не любит фото или картины, на которых он получился плохо, но та, что выставлена губернатором в капитолии Колорадо вместе со всеми другими президентами, намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел“, - написал республиканец в понедельник, 24 марта, в соцсети TruthSocial.
Портрет Барака Обамы кисти той же художницы „выглядит замечательно“, „но тот, что обо мне, - действительно хуже всех“, заявил Трамп. Автор картин, „вероятно, утратила талант с возрастом“, считает республиканец. Он утверждает, что „многие люди из Колорадо звонили и писали, чтобы пожаловаться“ на портрет.
Президент США назвал губернатора Колорадо демократа Джареда Полиса „левым радикалом“, обвинил его в неспособности побороть преступность и потребовал снять портрет. „Джареду должно быть стыдно!“ - резюмировал Трамп.
В капитолии Колорадо был портрет Путина
Капитолий штата Колорадо в городе Денвер - место заседаний местного парламента, а также офис губернатора. Одна из особенностей здания - коллекция портретов всех президентов США. 43 картины написал художник Лоуренс Уильямс, умерший в 2003 году, пишет американский журнал Time. Два следующих портрета (Обамы и Трампа) - Сара Бордман. Она утверждает, что при создании картин следовала стилю предшественника, а фотографию Трампа, по которой писался портрет, одобрил консультативный совет здания капитолия.
Портрет Трампа там повесили еще 1 августа 2019 года. Средства на это собрал местный политик-республиканец через онлайн-краудфандинг. За год до этого активисты-демократы пронесли в капитолий портрет Владимира Путина и поставили его на мольберте рядом с тем местом, где должен был появиться портрет Трампа.
„Губернатор Полис был удивлен, узнав, что президент США - поклонник нашего капитолия в штате Колорадо и его произведений искусства, - цитирует представителя Джареда Полиса американская газета The Hill. - Мы ценим интерес президента и всех к зданию нашего Капитолия и всегда открыты любой возможности улучшить впечатления наших посетителей“.
Новый портрет Трампа из России
Между тем 22 марта в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону спецпосланник США Стивен Уиткофф рассказал, что Владимир Путин „заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и передал его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу“. „Я привез и передал его ему“, - добавил Уиткофф, отметив, что республиканец „был явно тронут“.
24 марта пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на вопрос о портрете заявил, что это был „личный подарок“, и отказался назвать имя российского художника.