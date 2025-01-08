Трамп "понимает чувства России" относительно НАТО и Украины и надеется добиться перемирия теперь уже не в 24 часа, а за полгода

„В этих переговорах сделано много ошибок, и когда я услышал, как Байден ведет эти переговоры, я сказал: вы можете довести дело до войны, и это оказалась очень плохая война, — продолжил Трамп. — И могла быть эскалация, в этой войне могла быть эскалация, и она могла стать гораздо хуже, чем сейчас“.

„Большой частью проблемы было то, что Россия много-много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно присутствовать в Украине. Это было, типа, высечено в камне. И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для России иметь кого-то прямо на пороге — я могу понять их чувства на этот счет“, — сказал Трамп.

Из ответов Трампа на вопросы об Украине было вполне очевидно, что его по-прежнему больше интересует возможность покритиковать Джо Байдена, чем реальные обстоятельства конфликта и возможности его урегулирования.

„Я думаю, они имели договоренность, и затем Байден ее нарушил, у них была договоренность, которая удовлетворяла бы и Украину, и всех остальных, но Байден сказал: нет, у них должна быть возможность вступить в НАТО“, — далее сказал Трамп.

О каких переговорах и о какой договоренности (или „сделке“, „deal“) идет речь, Трамп не пояснил.

Позже по ходу пресс-конференции Трампа спросили, когда он рассчитывает встретиться с Путиным, и он ответил, что Путин хочет встретиться и встреча вероятно, состоится после инаугурации 20 января, а затем, по всей видимости (уточняющий вопрос в трансляции звучал неразборчиво), ответил, когда он рассчитывает достичь перемирия.