Трамп помиловал около 1600 участников штурма Капитолия и подписал еще десятки указов

Адвокат одного из лидеров Proud Boys Энрике Таррио, который отбывает самый длительный 22-летний срок, сказал CBS News, что его клиент, как ожидается, в ближайшее время выйдет на свободу.

Трамп также смягчил приговоры 14 участникам праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма.

Журналисты американских СМИ позднее уточнили, что Трамп оговорился, назвав эту цифру — в реальности помилованных около 1600.

„Надеюсь, что они выйдут на свободу сегодня, они этого ждут. Около 1500 человек“, — сказал Трамп.

Одним из первых стал указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом и устроили беспорядки в Вашингтоне.

Трамп также распорядился прекратить выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США. Правда, эта норма долгое время трактовалась, как гарантированная Конституцией США, и указ Трампа был немедленно оспорен в федеральном суде. Кроме того, президент США попдисал еще несколько указов, которые в целом соответствовали его планам перед инаугурацией.

Другой важной темой первых указов стало начало реализации иммиграционной политики новой администрации. Президент ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе, а также подписал указ, согласно которому обеспечивать ее безопасность должны будут военные.

В указе также содержится требование к генпрокурору США закрыть около 300 дел, которые все еще находятся на рассмотрении в суде.

Как заключают СМИ, пока неясно, на какой объем помощи повлияет указ, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом, а иногда даже израсходованы. Поддержка некоторых стран, таких как Израиль и Египет, включена в долгосрочные пакеты и, в некоторых случаях, регулируется договорными обязательствами.

За это время будет проведена проверка, цель которой — установить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, кроме отдельных случаев, к примеру, поддержки Украины, отмечает AP.

Трамп также подписал указ, согласно которому США приостанавливает помощь другим странам на 90 дней. Как уточняет Reuters, речь идет о помощи, предоставляемой „в целях международного развития“.

Некоторые решения Трампа были направлены на работу правительства. Так, президент США официально создал новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Ожидается, что его возглавит гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск.

Трамп также принял указ о заморозке найма федеральных государственных служащих (за исключением военнослужащих и нескольких других категорий) до тех пор, пока его администрация не получит полный контроль над правительством, и распорядился вернуть всех федеральных сотрудников к очной работе.