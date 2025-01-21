Трамп помиловал около 1600 участников штурма Капитолия и подписал еще десятки указов

Одним из первых стал указ о помиловании сотен участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа пытались помешать утверждению Джо Байдена президентом и устроили беспорядки в Вашингтоне.
„Надеюсь, что они выйдут на свободу сегодня, они этого ждут. Около 1500 человек“, — сказал Трамп.
Журналисты американских СМИ позднее уточнили, что Трамп оговорился, назвав эту цифру — в реальности помилованных около 1600.
Трамп также смягчил приговоры 14 участникам праворадикальных группировок Oath Keepers и Proud Boys, которые были осуждены за подстрекательство к мятежу и участие в планировании штурма.
Адвокат одного из лидеров Proud Boys Энрике Таррио, который отбывает самый длительный 22-летний срок, сказал CBS News, что его клиент, как ожидается, в ближайшее время выйдет на свободу.
В указе также содержится требование к генпрокурору США закрыть около 300 дел, которые все еще находятся на рассмотрении в суде.
Другой важной темой первых указов стало начало реализации иммиграционной политики новой администрации. Президент ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе, а также подписал указ, согласно которому обеспечивать ее безопасность должны будут военные.
Трамп также распорядился прекратить выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США. Правда, эта норма долгое время трактовалась, как гарантированная Конституцией США, и указ Трампа был немедленно оспорен в федеральном суде. Кроме того, президент США попдисал еще несколько указов, которые в целом соответствовали его планам перед инаугурацией.
Трамп также подписал указ, согласно которому США приостанавливает помощь другим странам на 90 дней. Как уточняет Reuters, речь идет о помощи, предоставляемой „в целях международного развития“.
За это время будет проведена проверка, цель которой — установить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Иностранная помощь от США в целом составляла не более 1% бюджета, кроме отдельных случаев, к примеру, поддержки Украины, отмечает AP.
Как заключают СМИ, пока неясно, на какой объем помощи повлияет указ, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом, а иногда даже израсходованы. Поддержка некоторых стран, таких как Израиль и Египет, включена в долгосрочные пакеты и, в некоторых случаях, регулируется договорными обязательствами.
Некоторые решения Трампа были направлены на работу правительства. Так, президент США официально создал новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Ожидается, что его возглавит гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск.
Трамп также принял указ о заморозке найма федеральных государственных служащих (за исключением военнослужащих и нескольких других категорий) до тех пор, пока его администрация не получит полный контроль над правительством, и распорядился вернуть всех федеральных сотрудников к очной работе.
Помимо этого, Трамп подписал указы о начале процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения, о работе соцсети TikTok, которой он дал 75-дневную отсрочку до запрета на территории США, о том, что в США признаются только „два пола: мужской и женский“, а также анонсировал введение пошлин в отношении Канады и Мексики.
Президент переименовал Мексиканский залив в Американский и вернул Денали, высочайшей горе Северной Америки, название Мак-Кинли (ее переименовали при Бараке Обаме в 2015 году) — в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, тарифной политикой которого Трамп вдохновляется.
Перед прибытием в Белый дом Трамп снова выступил перед сторонниками в комплексе Capital One Arena, где также демонстративно подписал около 10 указов, в том числе о повторном выходе США из Парижского соглашения по климату и отмене 78 указов и распоряжений времен его предшественника Джо Байдена.
В числе последних отмена указа 46-го президента США об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, приостановка его „зеленых“ инициатив и отмена предписания, согласно которой все федеральные чиновники должны быть привиты от COVID-19.
„Вы можете представить, что это делает Байден? Не думаю“, — сказал Трамп под крики зала.
С полным списком подписанных документов можно ознакомиться на сайте Белого дома.