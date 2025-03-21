Трамп подписал указ с требованием закрыть Минобразования США

Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 марта, подписал указ о ликвидации министерства образования страны с целью передать полномочия в этой сфере на уровень штатов, сообщается на сайте Белого дома.
Как следует из указа, его цель - борьба с бюрократией и сокращение расходов. На федеральное финансирование школ в США ежегодно тратится 60 млрд долларов, говорится в документе. В указе Трампа утверждается, что „департамент образования никого не обучает, но содержит офис по связям с общественностью, в котором работают более 80 сотрудников, на что уходит более 10 миллионов долларов в год“. В качестве довода о неэффективности департамента приводятся низкие оценки американских школьников по математике и чтению.
„Министр образования должен в максимально возможной степени, соответствующей и разрешенной законом, предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию департамента образования и возвращения полномочий в сфере образования штатам и местным сообществам, обеспечивая при этом эффективное и бесперебойное предоставление услуг, программ и льгот, на которые полагаются американцы“, - говорится в указе.
Трамп потребовал прекратить политику инклюзивности в образовании
Кроме того, в документе подчеркивается, что министр образования должен гарантировать распределение любых средств с целью „прекратить незаконную дискриминацию“, „скрываемую под вывеской „разнообразие, равенство и инклюзивность“ или аналогичными терминами и программами, пропагандирующими гендерную идеологию“.
Указ стал первым шагом к ликвидации департамента, сказал Трамп на церемонии подписания в Белом доме. Полное закрытие министерства требует принятия закона Конгрессом, но у Трампа нет для этого необходимого количества голосов, отмечает агентство Reuters.
Министерство образования управляет портфелем студенческих кредитов на сумму более 1,6 трлн долларов, также подчеркивается в указе. „Это означает, что федеральная программа студенческой помощи примерно соответствует размеру одного из крупнейших банков страны, Wells Fargo. Департамент образования не является банком, и он должен вернуть банковские функции организации, способной обслуживать студентов Америки“, - указывается в документе.
Закрытие Минобразования было предвыборным обещанием Трампа
Закрытие министерства образования было одним из предвыборных обещаний Трампа. На момент вступления его в должность президента США Минобразования страны насчитывало 4133 сотрудника. Почти 600 из них на протяжении последних месяцев согласились досрочно уйти на пенсию. Ожидается, что после процедуры сокращений штат министерства будут доведен до 2183 сотрудников.
По данным агентства AFP, из федерального бюджета в США поступает лишь 13% средств для начальных и последующих школ. Остальная сумма выделяется из бюджетов штатов и местных общин. Однако для школ с маленьким бюджетом, а также для школьников с особыми потребностями федеральное финансирование играет ключевую роль, подчеркивает AFP.