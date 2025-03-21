Трамп подписал указ с требованием закрыть Минобразования США

Как следует из указа, его цель - борьба с бюрократией и сокращение расходов. На федеральное финансирование школ в США ежегодно тратится 60 млрд долларов, говорится в документе. В указе Трампа утверждается, что „департамент образования никого не обучает, но содержит офис по связям с общественностью, в котором работают более 80 сотрудников, на что уходит более 10 миллионов долларов в год“. В качестве довода о неэффективности департамента приводятся низкие оценки американских школьников по математике и чтению.