Трамп подписал указ о сокращениях в 7 ведомствах

В числе других агентств, ставших целью указа Трампа, - Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), являющийся главным источником федерального финансирования музеев и библиотек в США.

В тот же день, 14 марта, Дональд Трамп резко высказался против критически настроенных к нему СМИ. Выступая в министерстве юстиции США, Трамп обвинил телеканалы CNN и MSNBC в том, что они освещают его деятельность „на 97,6% в негативном ключе“, и добавил: „Этому нужно положить конец, это должно быть незаконным“, передает агентство AFP.