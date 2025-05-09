Трамп поддержал идею Киева о 30-дневном прекращении огня

„Я вместе с европейцами буду стремиться к установлению мира между Россией и Украиной , и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в итоге привести к заключению мирного соглашения“, - заявил глава Белого дома.

Вечером 7 мая, за несколько часов до вступления в силу объявленного Кремлем трехдневного прекращения огня, президент Украины Владимир Зеленский предложил остановить все боевые действия на срок не менее 30 дней . Россия не ответила на это предложение. Объявленное Путиным прекращение огня в честь Дня Победы завершается в 0.00 11 мая.

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