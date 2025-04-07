Трамп: Переговоры с Россией об Украине продолжаются

Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Россией о мире в Украине продолжаются. С такими словами президент США выступил в понедельник, 7 апреля. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точных дат консультаций в ближайшее время нет.

„Мы говорим с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди и тысячи молодых людей. Это ужасная вещь, которая не должна была начаться. Она не началась бы, если бы я был президентом“, - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. Видео его пресс-подхода опубликовало американское агентство Associated Press.