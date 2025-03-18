Трамп перед разговором с Путиным: Многое уже согласовано

„Думаю, мы уже очень много обсудили в той связи, очень много, с обеих сторон“, - добавил Трамп. В дальнейших переговорах речь пойдет о „территориях“ и „энергетических заводах“, пишут CNN и информагентство AP. Эти темы Трамп называет „разделом некоторых активов“, следует из сообщений. Со своей стороны агентство Reuters указывает, что на планируемых переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.

Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. „Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены россияне. Там находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться“, - заявил Уиткофф в интервью телеканалу CBS 16 марта. Спецпосланник Трампа особо выделил наличие „множества элементов“, о которых необходимо договориться, чтобы режим прекращения огня вступил в силу.