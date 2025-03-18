Трамп перед разговором с Путиным: Многое уже согласовано

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа. „Это действительно так. Во вторник готовится такой разговор“, - заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что комментировать предстоящие переговоры двух президентов „неуместно“.
Возможные темы разговора Трампа и Путина
О намерении переговорить с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайший вторник рассказал сам глава американского государства вечером 16 марта, общаясь с журналистами на борту президентского самолета по дороге в Вашингтон из своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Трамп отметил, что, как он надеется, он и Путин „смогут сделать некоторые заявления“ касательно предложения США по установлению перемирия в Украине.
„Думаю, мы уже очень много обсудили в той связи, очень много, с обеих сторон“, - добавил Трамп. В дальнейших переговорах речь пойдет о „территориях“ и „энергетических заводах“, пишут CNN и информагентство AP. Эти темы Трамп называет „разделом некоторых активов“, следует из сообщений. Со своей стороны агентство Reuters указывает, что на планируемых переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.
Между тем спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. „Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены россияне. Там находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться“, - заявил Уиткофф в интервью телеканалу CBS 16 марта. Спецпосланник Трампа особо выделил наличие „множества элементов“, о которых необходимо договориться, чтобы режим прекращения огня вступил в силу.
Semafor: В рамках будущей сделки США могут признать Крым российским
Администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией в рамках будущего соглашения о прекращении войны России против Украины, написало вечером 17 марта американское издание Semafor со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения. В Белом доме также обсуждают возможность призвать ООН поступить аналогичным образом, рассказали собеседники издания.
При этом издание подчеркнуло, что окончательных решений не принято, а эта возможность - одна из многих, которые команда Трампа рассматривает в рамках попыток прекратить российско-украинскую войну.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на пресс-брифинге 17 марта подтвердила, что представители команды Трампа обсуждали возможные территориальные уступки с представителями украинских властей, не приведя каких-либо конкретных подробностей.
The Independent: Киев определил „красные линии“ переговоров
Власти Украины определили ряд „красных линий“ для любых возможных переговоров с Россией о прекращении огня, писала британская газета The Independent 16 марта со ссылкой на высокопоставленные украинские правительственные источники.
Среди ключевых условий, по словам собеседников издания, отказ от дополнительных территориальных уступок, несмотря на желание Путина полностью забрать четыре украинские области, две из которых частично оккупированы российскими военными с 2014 года и были аннексированы Москвой после полномасштабного вторжения в 2022 году на основании незаконных „референдумов“.
„Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона. Для нас это звучит как полная чушь“, - сказали они, добавив, что судьба территорий, захваченных Россией после февраля 2022 года, еще не решена. „Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем“, - отметили украинские чиновники.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав украинской делегации для переговоров о мире.