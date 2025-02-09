Трамп отзывает у Блинкена доступ к секретным данным

Президент США Дональд Трамп распорядился лишить доступа к секретной информации Энтони Блинкена, занимавшего ранее пост госсекретаря США, а также других соратников бывшего главы государства Джо Байдена, в том числе: экс-советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, генпрокурора штата Нью-Йорк Летишию Джеймс. Об этом сообщило онлайн-издание New York Post в субботу, 8 февраля.
„Плохой парень. Заберите его пропуски“, - цитирует таблоид слова Трампа о Блинкене. В публикации New York Post указано, что меры в отношении Энтони Блинкена связаны с распространением перед выборами президента США 2020 года письма Dirty 51, подготовленного бывшими сотрудниками разведслужб, в котором ошибочно утверждалось, что содержание компрометирующих документов в ноутбуке сына Байдена Хантера является „российской дезинформацией“.
За что лишили доступа к секретным данным Брэгга и Джеймс
Как пояснил Трамп журналистам, ограничения в отношении Элвина Брэгга и Летишии Джеймс являются частью мер, которые его администрация пообещала принять в плане госчиновников, ответственных за действия, расценивающиеся как вмешательство в выборы и неподобающее обращением с секретными сведениями. Президент США уточнил, что отзыв доступа к секретным данным подразумевает также запрет на вход в федеральные здания.
В 2024 году Элвин Брэгг занимался судебным преследованием Трампа по делу о „деньгах за молчание“, которые он заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс, имевшей с ним сексуальную связь. В свою очередь Летишия Джеймс возбудила гражданское дело о мошенничестве против президента за то, что тот якобы завысил стоимость своей недвижимости при оформлении банковских кредитов, напоминает New York Post.
Ранее Трамп отозвал допуск к секретной информации и брифингам разведслужб у Джо Байдена, объяснив это тем, что у демократа „плохая память“ и ему нельзя доверять конфиденциальные сведения.
Республиканец оправдал этот шаг тем, что в свое время, после вступления в должность президента США в 2021 году, Джо Байден также отказал ему в доступе к определенной информации о национальной безопасности. Тогда Байден объяснил это „нестабильным поведением“ Трампа. Бывшие президенты обычно сохраняют определенный уровень допуска даже после ухода с поста, напоминает агентство dpa.