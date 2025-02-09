Трамп отзывает у Блинкена доступ к секретным данным

Ранее Трамп отозвал допуск к секретной информации и брифингам разведслужб у Джо Байдена, объяснив это тем, что у демократа „плохая память“ и ему нельзя доверять конфиденциальные сведения.

Республиканец оправдал этот шаг тем, что в свое время, после вступления в должность президента США в 2021 году, Джо Байден также отказал ему в доступе к определенной информации о национальной безопасности. Тогда Байден объяснил это „нестабильным поведением“ Трампа. Бывшие президенты обычно сохраняют определенный уровень допуска даже после ухода с поста, напоминает агентство dpa.