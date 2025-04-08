Трамп отверг предложение ЕС об отмене пошлин на промтовары

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Брюсселя отменить все взаимные пошлины на промышленные товары. На вопрос, считает ли он удовлетворительным соответствующее предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Белого дома ответил отрицательно, выступая перед журналистами в понедельник, 7 апреля.
При этом Трамп заявил, что странам Евросоюза следует значительно увеличить импорт энергоносителей из Соединенных Штатов. По его словам, Европа должна закупать такое их количество, которое эквивалентно текущему дефициту торгового баланса США с ЕС. В случае соответствующего импорта этот дефицит „быстро исчезнет“, добавил он.
Американский президент вновь подчеркнул, что считает торговые отношения между США и странами ЕС несправедливыми. „Европейский Союз очень, очень плохо поступал с нами, - сказал Дональд Трамп. - Они не покупают наши автомобили <...>, они не покупают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего у нас не покупают“.
Глава ЕК: Брюссель „готов к хорошей сделке“
На фоне объявления Трампом 20-процентных импортных пошлин Урсула фон дер Ляйен заявила 7 апреля, что предложила президенту США нулевые тарифы на промышленные товары, и добавила, что ЕС „всегда готов к хорошей сделке“.
Брюссель надеется урегулировать торговый спор с США в ходе переговоров, однако Еврокомиссия и страны - члены ЕС одновременно готовят контрмеры - ответные пошлины на импорт американских товаров будут постепенно вводиться с середины апреля.