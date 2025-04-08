Трамп отверг предложение ЕС об отмене пошлин на промтовары

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Брюсселя отменить все взаимные пошлины на промышленные товары. На вопрос, считает ли он удовлетворительным соответствующее предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), глава Белого дома ответил отрицательно, выступая перед журналистами в понедельник, 7 апреля.

При этом Трамп заявил, что странам Евросоюза следует значительно увеличить импорт энергоносителей из Соединенных Штатов. По его словам, Европа должна закупать такое их количество, которое эквивалентно текущему дефициту торгового баланса США с ЕС. В случае соответствующего импорта этот дефицит „быстро исчезнет“, добавил он.