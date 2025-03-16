Трамп отправил в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских массмедиа, вещающих на находящуюся за пределами США аудиторию. В первую очередь это затронуло штат таких СМИ как „Голос Америки“ и „Радио Свобода“, сообщает в субботу, 15 марта, агентство AFP.
Репортеры и другие сотрудники „Голоса Америки“, „Радио Свободная Азия“ (RFA) и „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ (RFE/RL) получили соответствующие уведомления по электронной почте, пишет AFP. В имейлах говорилось, что работникам больше не будет разрешен доступ в офисы и что им придется сдать журналистские удостоверения, рабочие телефоны и другое оборудование.
Причиной этого стал указ Дональда Трампа о масштабных сокращениях в семи независимых федеральных агентствах при правительстве США, подписанный им днем ранее. В частности, президент США распорядился „сократить до минимума“ штаты Межведомственного совета США по проблемам бездомности (USICH), Агентства по развитию бизнеса меньшинств (MBDA), Института музейных и библиотечных услуг (IMLS) и независимого Агентства США по глобальным медиа. Последнее ведомство финансирует вышеуказанные СМИ.
Глава „Радио Свобода“: Трамп сделал огромный подарок врагам Америки
Прекращение госфинансирования подтвердил глава „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ Стивен Капус. По его словам, это приведет к остановке вещания медиакомпании, существовавшей 75 лет.
„Отмена финансирования „Радио Свобода/Радио Свободная Европа“ станет огромным подарком врагам Америки. Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске будут праздновать прекращение работы RFE/RL“, - заявил Капус. - „Без нас почти 50 миллионов человек в закрытых обществах, которые зависят от нас в плане точных новостей и информации каждую неделю, не будут иметь доступа к правде об Америке и мире“.
По данным RFE/RL, в 2017 году в штате медиакомпании числились около 400 журналистов, еще более 700 работали на фрилансе. В 2023 году „Радио Свобода“ открыла дополнительные офисы в Вильнюсе и Риге, которые работали на белорусскую и русскоязычную аудиторию.
Трамп требовал лояльности от спонсируемых государством СМИ
„Радио Свободная Европа“ начало вещание в 1950 году, его целевой аудиторией были жители европейских стран, которые находились в так называемом „социалистическом блоке“. „Радио Свобода“ начало вещание в 1953 году уже непосредственно для граждан СССР. В 1976 году они были объединены. Советские власти глушили обе радиостанции.
Один из отдельно известных русскоязычной аудитории проектов „Радио Свобода“ - телеканал „Настоящее время“, начавший вещание в 2016 году на фоне российской агрессии в Украине. В 2017 году Минюст РФ внес его в список „иностранных агентов“, а в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину вещание канала было заблокировано в России вместе с рядом других СМИ.
В 2024 году Минюст РФ внес „Радио Свобода“ в перечень „нежелательных организаций“ в РФ, что практически приравнивает ее деятельность к экстремистской.
„Радио Свободная Азия“ в частности вещает на такие страны как Китай, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, на Тибетский автономный район, а также публикует контент на корейском языке. Известны случаи арестов журналистов радиостанции в азиатских странах.
Несмотря на то, что эти медиакомпании финансируются Конгрессом США, в них действуют редакционные меры безопасности, гарантирующие их независимость, отмечает AFP. Это вызывает гнев в лагере Трампа, который еще во время своего первого срока на посту требовал того, чтобы финансируемые правительством СМИ поддерживали его политику, и обвинял несогласных с ним в распространении „фейковых новостей“. Одной из мер цензурирования, к которым прибегнул президент США после переизбрания, стал отказ в допуске в Белый дом информагентствам, которые позволяли себе критику Трампа.