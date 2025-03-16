Трамп отправил в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников СМИ

Несмотря на то, что эти медиакомпании финансируются Конгрессом США, в них действуют редакционные меры безопасности, гарантирующие их независимость, отмечает AFP. Это вызывает гнев в лагере Трампа, который еще во время своего первого срока на посту требовал того, чтобы финансируемые правительством СМИ поддерживали его политику, и обвинял несогласных с ним в распространении „фейковых новостей“. Одной из мер цензурирования, к которым прибегнул президент США после переизбрания, стал отказ в допуске в Белый дом информагентствам, которые позволяли себе критику Трампа.