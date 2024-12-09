Трамп: Отменю гражданство для иностранцев, рожденных в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах сразу после вступления в должность в январе 2025 года добиться отмены права на получение гражданства детьми иностранцев, рожденными на территории США. „Мы должны положить этому конец. Это смешно“, - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News , опубликованном в воскресенье, 8 декабря.

Он не пояснил, как именно собирается отменить эту норму, предусмотренную 14-й поправкой американской Конституции, и сказал лишь, что если сможет, то сделает это „через исполнительные меры“. Вместе с тем Дональд Трамп указал, что открыт для работы с демократами над принятием закона, который позволит нелегальным иммигрантам, въехавшим в США детьми, остаться в стране.