Трамп отказывается считать Россию угрозой для НАТО и Европы

Президент США подчеркнул при этом, что „при Обаме (44-м президенте США Бараке Обаме. - Ред.) России удалось „взять много“ украинских территорий, а теперь РФ „пытается забрать все“. „Это очень плохо. Это действительно очень плохо. Многие люди уже мертвы, многие города разрушены и прекрасные купола, которым тысяча лет“, - сказал Трамп накануне намеченной встречи о завершении войны в Украине.

Зеленский: Путин будет вести войну против НАТО

Накануне Владимир Зеленский в комментарии телеканалу NBC News сообщил, что Россия может готовить нападение на Польшу или Литву уже в этом году. „Мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО. Это может произойти летом, может быть в начале, может быть в конце лета. Я не знаю, когда он это подготовит. Но это произойдет“, - заявил президент Украины. В своем заявлении он сослался на данные украинской разведки, согласно которым Россия готовится к новым военным учениям в Беларуси с участием 150 тысяч военных. Зеленский напомнил, что именно со „всего лишь символических учений“, продолжавшихся с 2021 года, и началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.