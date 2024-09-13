Трамп отказался от вторых теледебатов с Харрис

„Камала должна сосредоточиться на том, что она должна была сделать во время последнего почти четырехлетнего периода (президентства Джо Байдена. - Ред.)“. - написал Дональд Трамп. „Третьих дебатов не будет!“ - заключил он, имея при этом в виду, что первые дебаты он провел с Байденом, который был кандидатом от демократов, пока не снялся с выборов в пользу Харрис.