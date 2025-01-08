Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии и Панамского канала силой

„Я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности, — сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго будущий президент США. — Брать на себя такое обязательство [не предпринимать военных действий] я не могу. Может так быть, что нам придется что-то сделать“.

Незадолго до этого в Гренландию прибыл сын избранного президента США, Дональд Трамп Младший — спустя две недели после того, как его отец публично выразил желание взять эту автономную датскую территорию под контроль США.

Перед прибытием в столицу Гренландии, город Нуук, Дональд Младший заявил, что отправляется в „частную однодневную поездку“, чтобы пообщаться с жителями острова, а встречаться с представителями властей он не намерен.