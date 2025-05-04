2025.05.04 13:14

Трамп опубликовал свою фотографию в образе папы римского. Некоторым католикам это не понравилось

 
BBC Russian
Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo „Truth Social“ paskyroje paskelbė fotomontažą
Donaldas Trumpas savo socialinio tinklo „Truth Social“ paskyroje paskelbė fotomontažą
ФОТО: Soc. tinklai

Некоторые католики раскритиковали президента США Дональда Трампа за пост в его социальной сети Truth Social, где глава Белого дома предстает в образе папы римского.

Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом снимок в субботу, этот пост был также размещен в официальном аккаунте Белого дома в Х и других соцсетях.

На снимке Трамп изображен в белой сутане и митре, с большим крестом и поднятым указательным пальцем.

Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.

До этого Трамп уже шутил по этому поводу и сказал журналистам, что „сам хотел бы стать папой римским“.

На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата. „В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, — сказано в заявлении организации. — Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться“.

Бывший премьер-министр Италии и лидер левой Социал-демократической партии Маттео Ренци также раскритиковал пост Трампа.

„Это изображение оскорбляет чувства верующих, наносит оскорбление институциям и показывает, что лидеру мира правых политиков нравится паясничать“, — написал Ренци на итальянском языке в сети Х.

Под постами Трампа в соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия. Многие пользователи сочли изображение оскорбительным, но некоторым из них шутка понравилась.

К спорам также присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс (который сам является католиком). В ответ на вопрос журналиста Билла Кристола о том, как он относится к „неуважению и издевательству над Святым Отцом“, Вэнс написал: „Как правило, я не возражаю против тех, кто шутит. Но я против тех, кто начинает дурацкие войны, убивающие тысячи моих соотечественников“.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался ответить на вопрос о посте Трампа, когда его спросили об этом во время пресс-конференции в субботу.

Конклав по выборам нового понтифика должен начаться в Ватикане в среду, 7 мая.

Однако Белый дом отверг утверждения, что президент издевался над институтом главы Католической церкви.

„Президент Трамп летал в Италию, чтобы отдать дань уважения папе Франциску и посетить его похороны. Он всегда был преданным сторонником католиков и религиозных свобод“, — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Трамп — не первый американский президент, который шутит по поводу католической веры.

Год назад начался скандал, когда тогдашний глава Белого дома Джо Байден (по вероисповеданию католик) перекрестилcя во время выступления с активистками движения за право женщин на аборты в городе Тампа (штат Флорида).

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