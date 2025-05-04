Трамп опубликовал свою фотографию в образе папы римского. Некоторым католикам это не понравилось

Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом снимок в субботу, этот пост был также размещен в официальном аккаунте Белого дома в Х и других соцсетях.

На снимке Трамп изображен в белой сутане и митре, с большим крестом и поднятым указательным пальцем.

Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.

До этого Трамп уже шутил по этому поводу и сказал журналистам, что „сам хотел бы стать папой римским“.