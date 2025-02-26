Трамп объявил о введении "золотых карт" для переезда в США

США будут продавать состоятельным иностранцам так называемые „золотые карты“, дающие право жить и работать в США и открывающие путь к получению американского гражданства. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп , выступая перед журналистами в Овальном кабинете во вторник, 25 февраля. Он уточнил, что стоимость „золотой карты“ составит около 5 млн долларов США.

„Мы собираемся продавать золотую карту, - цитирует главу государства на своем сайте телеканал CNN. - У вас есть грин-карта. А это - золотая карта. Мы собираемся назначить за эту карту цену на уровне примерно 5 млн долларов, и это обеспечит вам привилегии гринкард, плюс это станет дорогой к гражданству. И богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту“.