Трамп объявил о создании собственной криптовалюты $Trump

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о создании собственного мемкоина $TRUMP. В первый день пользователи могут приобрести 200 млн монет, за последующие три года их количество должно достичь 1 млрд. „Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: ПОБЕДУ! Присоединяйтесь к моему очень особенному сообществу Трампа“, - написал Трамп в своем микроблоге на платформе Х в субботу, 18 января.