Трамп объявил о ликвидации „беглого лидера“ ИГ в Ираке

Иракский премьер назвал аль-Рафаи „одним из самых опасных террористов в Ираке и мире“. В свою очередь Трамп рассказал, что лидера ИГ „неустанно выслеживали“ американские военные, а его „жалкая жизнь была прервана вместе с другим членом ИГ в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством“. „Мир через силу!“ - добавил президент США на платформе Truth Social.

В ходе совместной операции иракской разведслужбы и возглавляемой США международной коалиции в Ираке был убит один из лидеров террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ) Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, также известный как „Абу Хадиджа“. Об этом в пятницу, 14 марта, отдельно заявили премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани и президент США Дональд Трамп.

Центральное командование США заявило, что американские и иракские силы нанесли авиаудар в иракской провинции Анбар, в результате которого был убит „лидер ИГ №2, руководитель глобальных операций Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, он же „Абу Хадиджа“ и еще один боевик ИГ“.

Коалиция против ИГ завершит миссию в Ираке в 2025 году

Вашингтон и Багдад в сентябре 2024 года после многомесячных переговоров договорились о свертывании возглавляемой США миссии по борьбе с группировкой „Исламское государство“. Миссия коалиционных войск в Ираке должна завершиться до конца сентября 2025 года.