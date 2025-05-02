2025.05.02 13:57

Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США Днями Победы

 
Deutsche Welle
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Ken Cedeno-Pool | ZUMA press

По словам президента США, американцы выиграли и Первую, и Вторую мировые войны, и теперь снова начнут праздновать эти национальные успехи. 8 мая и 11 ноября Дональд Трамп объявил в стране Днями Победы.

Президент США Дональд Трамп объявил, что переименовывает 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне. „Мы выиграли обе войны, никто не мог сравниться с нами по силе, храбрости или военному гению, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!“ - написал он в пятницу, 2 мая, в своей соцсети Truth Social.

Нынешний американский лидер счел несправедливым, что „многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы“, а Соединенные Штаты - нет. „Но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победы во Второй мировой войне“, - обосновал он принятое решение.

Трамп продолжает корректировать исторические наименования

Поздно вечером 8 мая 1945 года по среднеевропейскому времени под Берлином был подписан акт о капитуляции Германии, эта дата знаменует собой окончание Второй мировой войны в Европе. Хотя в РФ, Беларуси и ряде других республик бывшего СССР День Победы отмечают днем позже, потому что по московскому времени акт о капитуляции фашистской Германии был подписан в ночь на 9 мая.

США воевали с немецким союзником Японией до капитуляции этой страны 2 сентября 1945 года - именно эта дата считается историками днем окончания Второй мировой войны.

11 ноября отмечается день заключения перемирия между Францией и Германией в 1918 году, положившего конец Первой мировой войне. В США в эту дату принято праздновать День ветеранов - он был учрежден в честь американских ветеранов той войны, но со временем стал посвященным всем военнослужащим, участвовавшим в войнах и военных операциях США.

В начале своего второго президентского срока Трамп уже восстановил День Колумба в честь европейского первооткрывателя Америки - после того, как этот день был переименован в день чествования коренного населения США. Кроме того, он принял решение об изменении ряда географических названий: Мексиканский залив теперь в США официально называется Американским, а гора Денали в Аляске - горой Мак-Кинли.

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