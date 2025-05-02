Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США Днями Победы

Президент США Дональд Трамп объявил, что переименовывает 8 мая в День Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне. „Мы выиграли обе войны, никто не мог сравниться с нами по силе, храбрости или военному гению, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!“ - написал он в пятницу, 2 мая, в своей соцсети Truth Social.
Нынешний американский лидер счел несправедливым, что „многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы“, а Соединенные Штаты - нет. „Но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победы во Второй мировой войне“, - обосновал он принятое решение.
Трамп продолжает корректировать исторические наименования
Поздно вечером 8 мая 1945 года по среднеевропейскому времени под Берлином был подписан акт о капитуляции Германии, эта дата знаменует собой окончание Второй мировой войны в Европе. Хотя в РФ, Беларуси и ряде других республик бывшего СССР День Победы отмечают днем позже, потому что по московскому времени акт о капитуляции фашистской Германии был подписан в ночь на 9 мая.
США воевали с немецким союзником Японией до капитуляции этой страны 2 сентября 1945 года - именно эта дата считается историками днем окончания Второй мировой войны.
11 ноября отмечается день заключения перемирия между Францией и Германией в 1918 году, положившего конец Первой мировой войне. В США в эту дату принято праздновать День ветеранов - он был учрежден в честь американских ветеранов той войны, но со временем стал посвященным всем военнослужащим, участвовавшим в войнах и военных операциях США.
В начале своего второго президентского срока Трамп уже восстановил День Колумба в честь европейского первооткрывателя Америки - после того, как этот день был переименован в день чествования коренного населения США. Кроме того, он принял решение об изменении ряда географических названий: Мексиканский залив теперь в США официально называется Американским, а гора Денали в Аляске - горой Мак-Кинли.