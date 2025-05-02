Трамп объявил 8 мая и 11 ноября в США Днями Победы

Президент США Дональд Трамп объявил, что переименовывает 8 мая в День Победы во Второй мировой войне , а 11 ноября - в День Победы в Первой мировой войне . „Мы выиграли обе войны, никто не мог сравниться с нами по силе, храбрости или военному гению, но мы никогда ничего не празднуем - потому что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!“ - написал он в пятницу, 2 мая, в своей соцсети Truth Social.