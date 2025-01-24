Трамп обвинил Зеленского в желании воевать с Россией

Трамп: В войне виноваты оба

„Путин не должен был этого делать. Я не виню только одного. Путин не должен был никогда этого делать и должен был остановиться. Они потеряли около 850 тысяч российских солдат и 700 тысяч украинских солдат, - сказал президент США. - Что касается Зеленского, сейчас он хочет заключить сделку. Но он тоже не должен был допустить эту войну. Он тоже не ангел. В первую очередь, он воюет с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее. Да, он высказывался очень храбро. Они были храбры, но мы дали им миллиарды долларов. США дали на 200 млрд долларов больше, чем Европа“.