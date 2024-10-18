Трамп обвинил Зеленского, что тот допустил начало войны

Как уточнила газета The Washington Post, республиканец также раскритиковал президента Джо Байдена за его действия применительно к конфликту, утверждая, что тот „спровоцировал эту войну“.

„Кто еще за всю историю получал такие деньги?“ - задал он риторический вопрос. „Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помогать ему, потому что я очень сочувствую этим людям (украинцам. - Ред.). Но он не должен был допустить начала этой войны. Эта война - проигрышная“, - cчитает Трамп.

Бывший президент США назвал украинского лидера „одним из величайших продавцов, которых я когда-либо видел“, и восхитился тем, сколько помощи Украина получила от Соединенных Штатов.

В конце сентября Трамп встретился с украинским президентом в своем небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке - впервые с 2019 года. Экс-президент США, стоя рядом с Зеленским, сказал, что для него „большая честь“ встретиться с ним и что у них „очень хорошие отношения“. Затем он добавил, что у него также „очень хорошие отношения“ с президентом России Владимиром Путиным.

С начала войны в феврале 2022 года администрация Байдена предоставила Киеву военную помощь на более чем 50 млрд долларов, напомнило агентство dpa. Эта сумма, однако - существенно меньше той, которую ошибочно назвал в подкасте Трамп, утверждавший, что после каждого визита Зеленского тому выделяют по 100 млрд долларов.