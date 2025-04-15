Трамп обвинил Путина, Байдена и Зеленского в войне в Украине

Кроме прочего, во время пресс-конференции Трамп рассказал, что назвал Путину „дедлайн “ по прекращению огня в Украине . Его конкретные сроки, однако, он не указал.

Зеленский пригласил Трампа в Украину

„Мы хотим, чтобы вы приехали и увидели. Вы думаете, что понимаете, что здесь происходит. Хорошо, мы уважаем вашу позицию. Вы понимаете, - сказал Зеленский. - Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, разрушенных или погибших. Приезжайте, посмотрите, а потом давайте... давайте продвигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин“.