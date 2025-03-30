Трамп обещает ударить по Ирану, Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах

„Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, какой они никогда до этого не видели“, — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Он также пригрозил новыми вторичными санкциями на иранские товары.
При этом президент отметил, что между Вашингтоном и Тегераном „существуют контакты“.
Как сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника и два других источника, в письме, направленном Трампом верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, он дал Тегерану два месяца для заключения новой сделки.
По данным издания, письмо Дональда Трампа было „жестким“. В нем президент США настаивал на проведении переговоров по новой ядерной сделке и предупреждал о последствиях в случае отказа от его предложения.
Как отмечает Axios, в письме Трамп заявил, что не хочет бессрочных переговоров, и указал двухмесячный срок для заключения соглашения. Из сообщения не ясно, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.
По словам источников издания, Белый дом проинформировал о содержании письма несколько союзников США: Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Белый дом и миссия Ирана при ООН отказались комментировать эту информацию, пишут журналисты.
12 марта, после получения письма, Али Хаменеи назвал предложение Трампа о переговорах „обманом“. А в воскресенье, как сообщает агентство АР, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах с Соединенными Штатами в ответ на письмо Трампа.
„Хотя возможность прямых переговоров между двумя сторонами была отвергнута, было подчеркнуто, что путь для непрямых переговоров остается открытым“, — заявил иранский президент.
С тех пор как Трамп вывел Америку из ядерной сделки в 2018 году, непрямые переговоры Тегерана с мировыми державами успеха не имели. Эксперты отмечают, что эскалация противостояния с Ираном под предлогом борьбы с хуситами угрожает новым энергетическим кризисом, если затронет Ормузский пролив, через который из Персидского залива поставляется 20% всей нефти и газа на мировой рынок.
Трамп давил на Иран еще в свой первый срок, когда вывел США из ядерной сделки с шестью ведущими мировыми державами, предполагавшей смягчение санкций в обмен на отказ от военной части иранской ядерной программы.
Вернувшись в Белый дом, Трамп начал кампанию „максимального давления“ на Иран. Его цель — ослабить главного врага Израиля, не допустить создания иранской ядерной бомбы и ограничить дальность иранских баллистических ракет.
Главный же оппонент Вашингтона, Пекин, предлагает положить конец „незаконным“ санкциям против Ирана, полагая, что это поможет вывести из тупика переговоры по ядерной программе. В середине марта Китай принимал встречу делегаций из Ирана и России, а неделей раньше появились сообщения о том, что Россия согласилась помочь администрации Трампа в общении с Ираном.