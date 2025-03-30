Трамп обещает ударить по Ирану, Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах

„Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, какой они никогда до этого не видели“, — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Он также пригрозил новыми вторичными санкциями на иранские товары.

При этом президент отметил, что между Вашингтоном и Тегераном „существуют контакты“.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника и два других источника, в письме, направленном Трампом верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, он дал Тегерану два месяца для заключения новой сделки.