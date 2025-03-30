2025.03.30 22:05

Трамп обещает ударить по Ирану, Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах

 
BBC Russian
Trumpas: gana greitai turėsime visiškas paliaubas
Trumpas: gana greitai turėsime visiškas paliaubas
ФОТО: Carlos Barria | Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США нанесут удар по Ирану.

„Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, какой они никогда до этого не видели“, — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Он также пригрозил новыми вторичными санкциями на иранские товары.

При этом президент отметил, что между Вашингтоном и Тегераном „существуют контакты“.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника и два других источника, в письме, направленном Трампом верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, он дал Тегерану два месяца для заключения новой сделки.

По данным издания, письмо Дональда Трампа было „жестким“. В нем президент США настаивал на проведении переговоров по новой ядерной сделке и предупреждал о последствиях в случае отказа от его предложения.

Как отмечает Axios, в письме Трамп заявил, что не хочет бессрочных переговоров, и указал двухмесячный срок для заключения соглашения. Из сообщения не ясно, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.

По словам источников издания, Белый дом проинформировал о содержании письма несколько союзников США: Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Белый дом и миссия Ирана при ООН отказались комментировать эту информацию, пишут журналисты.

12 марта, после получения письма, Али Хаменеи назвал предложение Трампа о переговорах „обманом“. А в воскресенье, как сообщает агентство АР, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран отклонил предложение о прямых переговорах с Соединенными Штатами в ответ на письмо Трампа.

„Хотя возможность прямых переговоров между двумя сторонами была отвергнута, было подчеркнуто, что путь для непрямых переговоров остается открытым“, — заявил иранский президент.

С тех пор как Трамп вывел Америку из ядерной сделки в 2018 году, непрямые переговоры Тегерана с мировыми державами успеха не имели. Эксперты отмечают, что эскалация противостояния с Ираном под предлогом борьбы с хуситами угрожает новым энергетическим кризисом, если затронет Ормузский пролив, через который из Персидского залива поставляется 20% всей нефти и газа на мировой рынок.

Трамп давил на Иран еще в свой первый срок, когда вывел США из ядерной сделки с шестью ведущими мировыми державами, предполагавшей смягчение санкций в обмен на отказ от военной части иранской ядерной программы.

Вернувшись в Белый дом, Трамп начал кампанию „максимального давления“ на Иран. Его цель — ослабить главного врага Израиля, не допустить создания иранской ядерной бомбы и ограничить дальность иранских баллистических ракет.

Главный же оппонент Вашингтона, Пекин, предлагает положить конец „незаконным“ санкциям против Ирана, полагая, что это поможет вывести из тупика переговоры по ядерной программе. В середине марта Китай принимал встречу делегаций из Ирана и России, а неделей раньше появились сообщения о том, что Россия согласилась помочь администрации Трампа в общении с Ираном.

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