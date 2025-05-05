Трамп о третьем сроке, переговорах о мире в Украине и последствиях торговой войны для американцев

„Так много людей хотят, чтобы я это сделал. Но это не то, что я хочу сделать“, — сказал Трамп.

В интервью, записанном в пятницу в его резиденции во Флориде, Трамп сказал, что ему поступало много „просьб“ от людей, просивших его рассмотреть возможность остаться на посту президента после окончания второго срока.

Однако позже он сказал, что целью его заявлений было потроллить „фальшивые новостные СМИ“.

78-летний Трамп ранее говорил, что „не шутит“ о том, что хочет остаться на третий или даже четвертый срок на посту президента США.

„Я буду „восьмилетним“ президентом, „двухсрочным“. Я всегда считал это очень важным“, — сказал Трамп в интервью журналистке телекомпании NBC Кристен Уэлкер, которое вышло в эфир в воскресенье.

Для изменения Конституции требуется одобрение двух третей голосов как Сената, так и Палаты представителей, а также одобрение трех четвертей правительств штатов страны.

22-я поправка к Конституции гласит, что „никто не может быть избран на пост президента более двух раз“.

Согласно Конституции США, Трамп, отрабатывающий свой второй президентский срок в Белом доме, не имеет права идти на третий срок.

На вопрос, кто мог бы претендовать на пост президента США от Республиканской партии на следующих выборах, Трамп ответил, что есть „10-15 человек“, назвав своими возможными преемниками, в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса или главу Госдепартамента Марко Рубио.

О переговорах о мире в Украине: „Мы ближе к соглашению с одной из сторон“

Трамп снова заявил, что прекратит посреднические усилия, если не увидит прогресса в достижении мира между Россией и Украиной.

„Настанет момент, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо. Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное… Возможно, ничего не получится — возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, существует огромная ненависть [между Украиной и Россией — ред.]“, — сказал президент США.

Трамп говорил о том, что, с одной стороны, прекращения войны в Украине, возможно, добиться не получится, с другой, — отмечал прогресс на этом пути.