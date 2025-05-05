Трамп о третьем сроке, переговорах о мире в Украине и последствиях торговой войны для американцев

„Я буду „восьмилетним“ президентом, „двухсрочным“. Я всегда считал это очень важным“, — сказал Трамп в интервью журналистке телекомпании NBC Кристен Уэлкер, которое вышло в эфир в воскресенье.
78-летний Трамп ранее говорил, что „не шутит“ о том, что хочет остаться на третий или даже четвертый срок на посту президента США.
Однако позже он сказал, что целью его заявлений было потроллить „фальшивые новостные СМИ“.
В интервью, записанном в пятницу в его резиденции во Флориде, Трамп сказал, что ему поступало много „просьб“ от людей, просивших его рассмотреть возможность остаться на посту президента после окончания второго срока.
„Так много людей хотят, чтобы я это сделал. Но это не то, что я хочу сделать“, — сказал Трамп.
На вопрос, кто мог бы претендовать на пост президента США от Республиканской партии на следующих выборах, Трамп ответил, что есть „10-15 человек“, назвав своими возможными преемниками, в частности, вице-президента Джей Ди Вэнса или главу Госдепартамента Марко Рубио.
„Джей Ди отлично работает. Он великолепен. Марко делает отличную работу“, — сказал Трамп.
Согласно Конституции США, Трамп, отрабатывающий свой второй президентский срок в Белом доме, не имеет права идти на третий срок.
22-я поправка к Конституции гласит, что „никто не может быть избран на пост президента более двух раз“.
Для изменения Конституции требуется одобрение двух третей голосов как Сената, так и Палаты представителей, а также одобрение трех четвертей правительств штатов страны.
О переговорах о мире в Украине: „Мы ближе к соглашению с одной из сторон“
Трамп снова заявил, что прекратит посреднические усилия, если не увидит прогресса в достижении мира между Россией и Украиной.
„Настанет момент, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо. Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное… Возможно, ничего не получится — возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, существует огромная ненависть [между Украиной и Россией — ред.]“, — сказал президент США.
Трамп говорил о том, что, с одной стороны, прекращения войны в Украине, возможно, добиться не получится, с другой, — отмечал прогресс на этом пути.
„Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, а с другой ситуация, возможно, посложнее. Посмотрим. Не хотел бы сейчас уточнять, к какой стороне мы ближе. Но мы заключили выгодное для американцев соглашение“, — сказал Трамп, имея в виду сделку с Украиной о недрах.
О тарифном „переходном периоде“
Трамп также отверг критику в свой адрес по поводу объявленных им тарифов на импорт товаров, которые привели к панике на рынках и сокращению экономики США впервые с 2022 года.
„Слушайте, все в порядке. Я же сказал, что это переходный период. Я думаю, что у нас все будет замечательно“, — заявил Трамп.
На вопрос, может ли экономика США продолжать сокращаться, президент США ответил: „Все может быть. Но я думаю, что у нас будет самая лучшая экономика в истории нашей страны“.
Трамп также попытался развеять страхи по поводу того, что американцам нужно готовиться к дефициту товаров в магазинах, поскольку торговая война продолжается.
„Нет, я этого не говорю. Я просто говорю, что не нужно покупать 30 кукол. Можно купить три. Не нужно иметь 250 карандашей. Можно взять пять“, — сказал он.