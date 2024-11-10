Трамп не включит в администрацию Майка Помпео и Никки Хейли

Оба политика, кандидатуры которых на будущие посты в своей администрации отклонил Трамп, имеют за плечами большой карьерный опыт и работали с переизбранным президентом Соединенных Штатов во время его первого срока. Никки Хейли при Трампе занимала должность постоянного представителя США при ООН, а Майк Помпео был главой Госдепартамента.

„Я не приглашу бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования“, - заявил политик. При этом экс-глава Белого дома добавил, что „ему очень понравилось работать“ с Помпео и Хейли ранее, и он „хотел бы поблагодарить их за службу стране“.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не включит в свою формирующуюся администрацию как минимум двух членов Республиканской партии - Майка Помпео и Никки Хейли. Их сам Трамп назвал в публикации, сделанной в субботу, 9 ноября, в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

При этом Никки Хейли противостояла Трампу в борьбе за президентское кресло. Она оставалась его последней соперницей в споре за право выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев на выборах до начала марта 2024 года и в предвыборных речах заявляла, что в случае переизбрания Трампа страну ждет лишь хаос.

Однако Хейли не удалось заручиться поддержкой большинства членов партии. Она сняла свою кандидатуру с выборов после „супервторника“ в марте, когда Трамп выиграл 14 из 15 внутрипартийных праймериз, проводившихся в один вечер в разных штатах. В своей речи о выходе из предвыборной гонки республиканка не стала призывать сторонников голосовать за соратника по партии.