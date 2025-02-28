Трамп "не верит", что назвал Зеленского диктатором

19 февраля Трамп написал в посте на своей платформе Truth Social, что президент Украины - „диктатор без выборов“, так как он „отказывается проводить выборы“ у себя в стране. „Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны“, - добавил американский лидер. В тот же день Дональд Трамп повторил это высказывание, выступая на митинге в Майами.

24 февраля президент США в ответ на вопрос, может ли он назвать диктатором Владимира Путина, заявил: „Я не использую подобные слова необдуманно“ - и российского лидера называть так не стал.

Критика высказываний Трампа