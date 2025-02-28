2025.02.28 08:39

Трамп "не верит", что назвал Зеленского диктатором

 
Олег Соколенко
Deutsche Welle
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Epa - Elta

Дональд Трамп в четверг, 27 февраля, фактически отказался от своих прежних слов о Владимире Зеленском как о „диктаторе“. „Я такое говорил? Не могу в это поверить. Следующий вопрос“, - так президент США ответил на вопрос одного из журналистов в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

19 февраля Трамп написал в посте на своей платформе Truth Social, что президент Украины - „диктатор без выборов“, так как он „отказывается проводить выборы“ у себя в стране. „Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны“, - добавил американский лидер. В тот же день Дональд Трамп повторил это высказывание, выступая на митинге в Майами.

24 февраля президент США в ответ на вопрос, может ли он назвать диктатором Владимира Путина, заявил: „Я не использую подобные слова необдуманно“ - и российского лидера называть так не стал.

Критика высказываний Трампа

Заявления главы Белого дома раскритиковали как в Украине, так и за рубежом. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал слова президента США „ошибочными и опасными“. „Правда состоит в том, что Владимир Зеленский - законно избранный глава украинского государства. То, что в условиях войны невозможно провести надлежащие выборы, соответствует положениям Конституции Украины и избирательным законам. И никто не вправе утверждать обратное“, - подчеркнул глава правительства ФРГ.

Еврокомиссия прокомментировала словесную атаку Трампа на Зеленского так: „У нас есть четкая и ясная позиция по этому вопросу: президент Зеленский был законно избран на свободных, справедливых и демократических выборах. Украина - это демократия, а путинская Россия - нет“. В ООН также подтвердили, что Владимир Зеленский „занимает свой пост после должным образом проведенных выборов“.

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Deutsche Welle
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