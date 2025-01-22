Трамп не исключил давления на Путина ради мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что „скорее всего“ введет новые санкции против России в случае отказа президента РФ Владимира Путина от переговоров об окончании войны в Украине, сообщает в среду, 22 января, агентство dpa.

Глава Белого дома на пресс-конференции во вторник подчеркнул, что готов к встрече с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским „когда бы они этого ни захотели“. Кроме того, Трамп вновь поставил под сомнение официальное количество жертв войны в Украине. По его словам, война уже унесла жизни „миллионов людей“. Так, согласно оценке американского президента, потери Москвы составляют около 800 тысяч человек, а Киева - от 600 до 700 тысяч человек.