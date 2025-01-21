Трамп: Не идя на сделку по Украине, Путин уничтожает Россию

Россию ждут большие проблемы, если президент РФ Владимир Путин откажется заключить соглашение для прекращения войны в Украине, уверен Дональд Трамп, вступивший 20 января в должность президента США. „Ему следует заключить сделку. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая сделку“, - заявил Трамп, выступая перед журналистами вечером в понедельник, 20 января. „Я думаю, Россию ждут большие проблемы“, - добавил он.
При этом президент США выразил мнение, что на заключение сделки настроен и сам Путин. „Он не может быть в восторге от того, что его дела идут не особенно хорошо, - пояснил Трамп. - Я имею в виду, что он выбивается из сил. Однако большинство людей думали, что эта война закончится за неделю, а сейчас она длится уже три года, верно?“ Агентство AFP называет эти слова „необычно критичной позицией Трампа в отношении Путина, которым он восхищался в прошлом“.
Говоря о проблемах, с которыми Россия столкнулась на фоне войны в Украине, Дональд Трамп указал на тяжелую экономическую ситуацию, в частности на высокую инфляцию. Он в очередной раз отметил, что готовится провести личную встречу с российским лидером для обсуждения вариантов завершения войны в Украине.
В то же время Трамп заявил, что и президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи сказал ему, что хочет заключения сделки для окончания войны. „Зеленский хочет заключить сделку“, - констатировал президент США.
На вопрос журналистов, может ли он положить конец войне в Украине, как и обещал в ходе президентской кампании, в течение 24 часов после того, как вступит в должность президента США, Дональд Трамп ответил, что в его распоряжении „имеется еще полдня“, чтобы достичь такой цели. „Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться“, - добавил Трамп.