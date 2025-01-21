Трамп: Не идя на сделку по Украине, Путин уничтожает Россию

При этом президент США выразил мнение, что на заключение сделки настроен и сам Путин. „Он не может быть в восторге от того, что его дела идут не особенно хорошо, - пояснил Трамп. - Я имею в виду, что он выбивается из сил. Однако большинство людей думали, что эта война закончится за неделю, а сейчас она длится уже три года, верно?“ Агентство AFP называет эти слова „необычно критичной позицией Трампа в отношении Путина, которым он восхищался в прошлом“.