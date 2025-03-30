Трамп не будет никого увольнять из-за утечки в чате Signal

Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять никого из своей команды из-за возможной утечки информации об авиаударах по йеменским хуситам из закрытого чата в мессенджере Signal. „Я не увольняю людей из-за фальшивых новостей и охоты на ведьм“, - сказал он в интервью телеканалу NBC News в субботу, 29 марта.

Трамп пояснил, что он не сомневается в своем советнике по национальной безопасности Майке Уолце и главе Пентагона Пите Хегсете. Он добавил, что „никогда не слышал“, чтобы велись разговоры об увольнении первого, подчеркнув, что подобное решение может принять только он.

Утечка из чата команды Трампа в Signal