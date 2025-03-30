Трамп не будет никого увольнять из-за утечки в чате Signal

Президент США Дональд Трамп не собирается увольнять никого из своей команды из-за возможной утечки информации об авиаударах по йеменским хуситам из закрытого чата в мессенджере Signal. „Я не увольняю людей из-за фальшивых новостей и охоты на ведьм“, - сказал он в интервью телеканалу NBC News в субботу, 29 марта.
Трамп пояснил, что он не сомневается в своем советнике по национальной безопасности Майке Уолце и главе Пентагона Пите Хегсете. Он добавил, что „никогда не слышал“, чтобы велись разговоры об увольнении первого, подчеркнув, что подобное решение может принять только он.
Утечка из чата команды Трампа в Signal
Главный редактор издания The Atlantic сообщил, что был добавлен в групповой чат в мессенджере Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате было 18 человек, в том числе министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер.
Позднее издание опубликовало полную стенограмму переписки. Журналисты объяснили этот шаг тем, что участники чата в мессенджере Signal, включая директора Национальной разведки США Тулси Габбард и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, пытались преуменьшить значение инцидента, утверждая на слушаниях в Сенате, что в ходе онлайн-беседы не было передано никакой секретной информации.