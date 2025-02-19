Трамп назвал Зеленского "диктатором", продолжая спор о рейтинге украинского лидера

Накануне Трамп говорил об этом журналистам, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, а теперь, когда в США наступило утро среды, написал пространный пост на своем сайте Truth Social.

„Достигший скромных успехов комик“ Зеленский убедил США потратить 350 млрд долларов, чтобы вступить в войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начаться, в самом начале поста перешел на личности американский президент.

По утверждению Трампа, Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа, и деньги Европы „гарантированы“, в то время как США ничего не получат взамен. И Зеленский якобы признает, что „половина денег, которые мы ему отправили, пропала“, утверждает Трамп.