Трамп назначил спецпосланником в Британии Марка Бернетта, продюсера своего реалити-шоу

„Благодаря выдающейся карьере в телевизионном производстве и бизнесе, Марк привнесет в эту важную роль уникальное сочетание дипломатической хватки и международного признания“, — написал Трамп в своей социальной медиа-платформе Truth Social в субботу.

Как сказал Трамп, Бернетт „будет работать над укреплением дипломатических отношений, сосредоточившись на областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиционные возможности и культурные обмены“.

Позиция специального посланника президента отличается от должности посла США в Великобритании, которым вскоре станет миллиардер и донор кампании Трампа Уоррен Стивенс.

Трамп заявил, что для него стало „большой честью“ назначить на эту должность своего бывшего коллегу.

Бернетт — автор и продюсер шоу The Apprentice. Он также продюсировал ряд других реалити-шоу, получивших в сумме 13 премий „Эмми“.

64-летний Бернетт вырос в Эссексе и служил десантником в армии, а затем эмигрировал в США в 1982 году, когда ему было 22 года.

Он устроился работать на студию MGM и стал крупной фигурой в индустрии реалити-шоу.

Бернетт стал президентом MGM Television в декабре 2015 года, но ушел в отставку в 2022 году, когда студию приобрела компания Amazon.

Трамп и The Apprentice