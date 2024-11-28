Трамп назначил представителем по Украине Кита Келлога. Как он предлагал закончить войну?

США должны способствовать прекращению огня и добиваться разрешения украинского конфликта путем переговоров. При этом Вашингтон будет и дальше поставлять Украине оружие, чтобы предотвратить новые атаки России — однако только в том случае, если Киев пойдет на мирные переговоры. США также предупредят Москву, что в случае отказа от переговоров Вашингтон увеличит объемы помощи Киеву.

Чтобы подтолкнуть Россию к участию в переговорах, США и другие страны НАТО отложат вопрос о членстве Украины на продолжительное время в обмен на „широкое и поддающееся контролю соглашение с гарантиями безопасности“.

Авторы доклада пишут, что от Украины не будут требовать отказаться от намерения вернуть все свои территории, захваченные Россией. Однако Киев должен согласиться, что для достижения этой цели будут использоваться только дипломатические средства и процесс может занять долгое время.

Чтобы Россия согласилась на сделку, документ предлагает частично отменить введенные против нее санкции, но при этом ввести пошлины на импорт российских энергоносителей, чтобы финансировать восстановление Украины.