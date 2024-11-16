Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп, формирующий свою администрацию, выдвинул на должность пресс-секретаря Белого дома 27-летнюю Кэролайн Ливитт. Об этом говорится в заявлении его команды, распространенном вечером в пятницу, 15 ноября.

По словам республиканца, Ливитт проделала „феноменальную работу“ в его кампании. „Кэролайн умна, жестка и зарекомендовала себя как высокоэффективный коммуникатор. Я абсолютно уверен, что она отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание“, - цитирует заявление агентство AP.