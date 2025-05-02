Трамп нарастит военный бюджет США до 1 трлн долларов

Администрация США планирует резкое увеличение оборонных расходов. Президент страны Дональд Трамп предлагает в 2026 финансовом году, который начнется 1 октября, потратить по статьям, связанным с национальной безопасностью, 1,01 трлн долларов - на 13% больше, чем в текущем году, сообщило в пятницу, 2 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с проектом бюджета, который Белый дом подготовил к внесению в Конгресс.
Как отметил собеседник агентства, рост оборонных расходов будет сопоставим с тем, что предпринял в 1980-х годах Рональд Рейган, запустивший программу „звездных войн“ и разместивший ядерные ракеты в Европе. Бюджет непосредственно Пентагона увеличится до 961 млрд долларов. Это на 112,7 млрд больше, чем в текущем году, и на 84,2 млрд выше суммы, которую закладывала на 2026 год администрация экс-президента Джо Байдена.
Отметку в один триллион долларов расходы США на безопасность преодолеют впервые в истории страны, и это наверняка вызовет шок в Конгрессе, отмечает Bloomberg. В проект бюджета Трамп закладывает создание системы противоракетной обороны „Золотой купол“, строительство военных кораблей, модернизацию ядерной триады и повышение денежных окладов военнослужащих на 3,8 процента.
Сокращение гражданских программ
Финансирование внутренних гражданских статей Трамп предлагает урезать на 22,6 процента, или на 163 млрд долларов по сравнению с бюджетом на 2025 год. Под сокращение, в частности, подпадут программы развития возобновляемой энергетики, защиты окружающей среды, а также те, что направлены на устранение расового неравенства. Радикальное сокращение и полное обнуление финансирования ждет программы международной помощи США, расходы на науку в рамках National Science Foundation, министерство образования, а также министерство жилищного строительства и городского развития.
В общей сложности Трамп планировал c помощью Илона Маска и его министерства эффективности правительства (DOGE) сократить расходы бюджета на 2 трлн долларов. Однако многие из мер, которые инициировал Маск, впоследствии были блокированы судами, и теперь амбиции администрации стали в 13 раз скромнее: сокращение составит лишь 150 млрд долларов.
Трампа вынуждает урезать расходы дефицит бюджета США: в прошлом году он превысил 3 трлн долларов, а в текущем обновляет рекорды - более 1 трлн по состоянию на февраль. Привлекать долг, чтобы финансировать дефицит, администрации США становится все дороже: выплата процентов по долговым обязательствам ежегодно обходится Белому дому в 1,2 трлн долларов - это примерно 20 процентов бюджета. При этом по сравнению с 2020 годом расходы США на обслуживание долга увеличились почти втрое.