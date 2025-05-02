Трамп нарастит военный бюджет США до 1 трлн долларов

В общей сложности Трамп планировал c помощью Илона Маска и его министерства эффективности правительства ( DOGE ) сократить расходы бюджета на 2 трлн долларов. Однако многие из мер, которые инициировал Маск, впоследствии были блокированы судами, и теперь амбиции администрации стали в 13 раз скромнее: сокращение составит лишь 150 млрд долларов.

Трампа вынуждает урезать расходы дефицит бюджета США: в прошлом году он превысил 3 трлн долларов, а в текущем обновляет рекорды - более 1 трлн по состоянию на февраль. Привлекать долг, чтобы финансировать дефицит, администрации США становится все дороже: выплата процентов по долговым обязательствам ежегодно обходится Белому дому в 1,2 трлн долларов - это примерно 20 процентов бюджета. При этом по сравнению с 2020 годом расходы США на обслуживание долга увеличились почти втрое.