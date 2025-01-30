Трамп намерен выслать студентов, „поддержавших ХАМАС“

Минюст США должен предпринять „немедленные действия“ по преследованию „террористических угроз, поджогов, вандализма и насилия в отношении американских евреев“, следует из текста соответствующего информационного бюллетеня Белого дома, на который ссылается агентство. Кроме того, Трамп обещает мобилизацию „всех федеральных ресурсов“ для борьбы со „взрывом антисемитизма“ в американских „кампусах и на улицах“ в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, начавшейся после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
„Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем, - цитирует Reuters выдержки из текста за авторством Трампа. - Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом“.
Правозащитники считают указ Трампа о высылке за участие в акциях неконституционным
Высылка проживающих в США иностранцев лишь на основании их политических высказываний была бы неконституционной, так как это нарушает право на свободу слова, считает Керри Деселл - одна из старших юристов при Колумбийском университете. „Первая поправка защищает всех в Соединенных Штатах, включая иностранных граждан, обучающихся в американских университетах“.
В свою очередь Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) заявил, что правозащитники из организации рассмотрят возможность оспорить указ Трампа в суде, если его попытаются реализовать.
Исполнительный директор правозащитной организации „Арабо-американский институт“ Майя Берри отметила, что сообщество глубоко обеспокоено „очевидным смешением критики Израиля с предполагаемым антисемитизмом“ в тексте указа Трампа. Она также охарактеризовала ожидаемые действия властей как подрыв свободы слова в США.
Пропалестинские акции в США проходили на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС и ввел войска в сектор Газа. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора погибли не менее 47 тысяч палестинцев и еще 111 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики - в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Акции протеста в США с требованием прекращения огня в секторе Газа
В США неоднократно проходили акции протеста с требованием прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты собирались в том числе возле аэропортов и мостов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, устраивали акции у Белого дома и марши в Вашингтоне. Организаторами подобных выступлений были правозащитники, а также группы еврейских и антивоенных активистов.
Мероприятия не всегда проходили мирно. Так, во время одной из демонстраций 18 октября 2023 года протестующие проникли в одно из зданий Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Они отказались покинуть помещение, несмотря на требования полиции - в итоге акция переросла в столкновения с правоохранителями.
Подобные „оккупации“ проходили и на территориях кампусов ряда известных американских университетов - почти всегда это заканчивалось вмешательством полицейских. Кроме того, на акциях неоднократно использовались неоднозначные лозунги.
В начале 2024 года экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью CNN, что к организации пропалестинских акций в стране может быть причастен Кремль. Однако политик не привела каких-либо доказательств своей точки зрения.