Трамп: Мы уже ведем серьезное обсуждение с РФ по Украине

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, общался ли он с Путиным неофициально. „Я не хочу об этом говорить“, - заявил американский президент.

Обсуждая полномасштабное вторжение РФ в Украину, американский лидер не указал, на каком уровне происходит контакт Москвы и Вашингтона. При этом он выразил надежду, что уже скоро сам официально побеседует с президентом РФ Владимиром Путиным. „Мы поговорим, и я думаю, что, возможно, сделаем что-то значительное, - цитирует Трампа AP. - Мы хотим положить конец этой войне“.

Администрация президента США Дональда Трампа уже ведет с Кремлем „очень серьезное“ обсуждение войны РФ против Украины. Об этом в пятницу, 31 января, на брифинге для СМИ в Белом доме заявил сам Дональд Трамп, его цитаты приводит агентство Associated Press (AP).

Трамп не впервые намекает на уже состоявшуюся беседу с Путиным

Днем ранее во время аналогичного брифинга для прессы Трамп сделал неоднозначную ремарку. Брифинг был посвящен крушению пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Трамп упомянул, что его администрация находится в контакте с большинством стран, граждане которых находились на борту лайнера.

В связи с тем, что среди погибших были фигуристы - выходцы из СССР и России, - репортеры спросили главу Белого дома, состоялась ли у него телефонная беседа с Путиным. „Нет, я не говорил“, - заявил Трамп. После чего добавил: „Не об этом“. Журналисты не стали задавать уточняющие вопросы на этот счет.