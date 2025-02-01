Трамп: Мы уже ведем серьезное обсуждение с РФ по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа уже ведет с Кремлем „очень серьезное“ обсуждение войны РФ против Украины. Об этом в пятницу, 31 января, на брифинге для СМИ в Белом доме заявил сам Дональд Трамп, его цитаты приводит агентство Associated Press (AP).
Обсуждая полномасштабное вторжение РФ в Украину, американский лидер не указал, на каком уровне происходит контакт Москвы и Вашингтона. При этом он выразил надежду, что уже скоро сам официально побеседует с президентом РФ Владимиром Путиным. „Мы поговорим, и я думаю, что, возможно, сделаем что-то значительное, - цитирует Трампа AP. - Мы хотим положить конец этой войне“.
При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, общался ли он с Путиным неофициально. „Я не хочу об этом говорить“, - заявил американский президент.
Трамп не впервые намекает на уже состоявшуюся беседу с Путиным
Днем ранее во время аналогичного брифинга для прессы Трамп сделал неоднозначную ремарку. Брифинг был посвящен крушению пассажирского самолета Bombardier CRJ700 в Вашингтоне. Трамп упомянул, что его администрация находится в контакте с большинством стран, граждане которых находились на борту лайнера.
В связи с тем, что среди погибших были фигуристы - выходцы из СССР и России, - репортеры спросили главу Белого дома, состоялась ли у него телефонная беседа с Путиным. „Нет, я не говорил“, - заявил Трамп. После чего добавил: „Не об этом“. Журналисты не стали задавать уточняющие вопросы на этот счет.
О том, что Трамп может вести неофициальные беседы с Путиным, СМИ сообщают еще с самого момента победы политика на президентских выборах в США в ноябре 2024 года. Кремль подобные заявления отрицает. Вместе с тем Путин за последние месяцы неоднократно лестно высказывался о Трампе, а в конце января заявил, что лучшим форматом возобновления диалога между Россией и США была бы его личная встреча с американским лидером. В то же время кремлевский правитель отказался от идеи подписывать какие-либо договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ЕС верят, что США не откажутся от поддержки Украины
Для завершения войны в Украине необходимо оказывать давление на Россию, так как именно Москва выступает в роли агрессора, считает глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. В беседе с DW она выразила надежду на то, что США придерживаются такого же мнения. „Президент Трамп выступал с очень жесткими заявлениями в адрес Путина. Так что, думаю, у нас схожее видение ситуации“, - подчеркнула она.
После своего первого телефонного разговора с новым госсекретарем США Марко Рубио Каллас пришла ко мнению о том, что в Вашингтоне хотят окончания войны РФ против Украины, но, как и в Евросоюзе, подразумевают под ним устойчивый мир, а не временное перемирие. „Нам нужен именно такой мир, который исключит возможность нового нападения России. Нужно помнить, что Россия вкладывает 9% своего ВВП в военную промышленность. Поэтому мы действительно должны быть сильными, чтобы посылать правильные сигналы“, - отметила глава европейской дипломатии.